The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - Neuer Trailer zeigt den Aufstieg eines Helden

09.07.2021 13:50 Uhr

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD erzählt die Vorgeschichte der Zelda-Saga und zeigt auf, wie Hyrule und das Bannschwert entstanden sind. Im neuen Trailer zum HD Remaster.

Das Remaster bringt dabei eine Menge Quality-of-Life Verbesserungen mit sich: Unsere Begleiterin Phai ist jetzt um einiges ruhiger und liefert uns Hilfestellung auf Nachfrage, Zwischensequenzen können geskippt werden und es gibt eine automatische Speicherfunktion. Neben der Steuerung via Motion Controls kann The Legend of Zelda: Skyward Sword HD auch via Controller geteuert werden.