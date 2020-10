The Mandalorian: Neuer Trailer zu Staffel 2 schickt Mando & Baby Yoda auf eine Quest

20.10.2020 08:35 Uhr

Ein neuer Trailer zu Staffel 2 von The Mandalorian ist da! Und der schickt den Titelhelden Din Djarin (Pedro Pascal) und das auf "Baby Yoda" getaufte Kind auf eine Quest. Wie schon im ersten Ausblick auf die kommenden Episoden angekündigt, liegt es am Titelhelden, gemeinsam mit Cara Dune (Gina Carano) und Greef Karga (Carl Weathers), die Heimat seines kleinen Schützling ausfindig zu machen.

Im Auftrag des Armorers (Emily Swallow) macht sich der Mandalorianer erstmal daran, Waffenbrüder- und Schwestern seiner Zunft ausfindig zu machen. Spoiler-Warnung: Könnte sich Din Djarin damit an die Fersen von Boba Fett heften, der in Staffel 2 der Star-Wars-Serie von Temuera Morrisson (Angriff der Klonkrieger, Die Rache der Sith) verkörpert werden soll? Und dann wären da ja noch die Jedi: Mit Rosario Dawson (Sin City, Death Proof) soll Ahsoka Tano aus The Clone Wars und Rebels in The Mandalorian ihr Live-Action-Debüt bekommen.

Staffel 2 von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf dem Streaming-Dienst Disney+. Alle Infos zum Cast, den Episoden und auch der Zukunft der Star-Wars-Serie findet ihr in unserer Übersicht zur kommenden Season The Mandalorian.