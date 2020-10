The Mandalorian: Offizieller Recap fasst die Story von Staffel 1 in 99 Sekunden zusammen

29.10.2020 10:40 Uhr

Am 30. Oktober 2020 startet(e) die erste Folge der zweiten Staffel The Mandalorian auf Disney Plus. Höchste Zeit, die Geschehnisse von Season 1 Revue passieren zu lassen. Dafür teilte Disney einen offiziellen Story-Recap in Videoform, der nicht einmal 100 Skunden braucht, um die wichtigsten Inhalte der Geschichte aufzufrischen. Seid in dem Video natürlich vor Spoilern gewarnt! Sämtliche Geschehnisse der ersten Staffel werden darin thematisiert oder zumindest angerissen.