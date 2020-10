The Mandalorian: Teaser-Trailer zeigt neue Szenen zu Staffel 2

14.10.2020 11:30 Uhr

Zu Staffel 2 von The Mandalorian veröffentlicht Disney nach und nach kleine, aber feine Teaser-Trailer. Jetzt ist abermals ein 30-Sekunden-Spot erschienen, der mit ein paar neuen Szenen auf die kommenden Episoden der Star-Wars-Serie aufwartet. So sehen wir jetzt beispielsweise unter anderem neue Bilder zu Din Djarin (Pedro Pascal), Cara Dune (Gina Carano) und Greef Karga (Carl Weathers).

Folge 1 von Staffel 2 der Star-Wars-Serie startet am 30. Oktober 2020 auf dem Streaming-Dienst Disney Plus. Die kommenden Episoden erscheinen im Wochentakt und falls ihr schon jetzt mehr über The Mandalorian wissen wollt, haben wir bereits alle Infos zur zweiten Season für euch gesammelt.