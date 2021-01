The Medium: 14 Minuten Gameplay aus dem Next-Gen-Horrorspiel

05.01.2021 16:07 Uhr

Die Entwickler von Bloober Team zeigen 14 Minuten Gameplay aus ihrem neuen Horrorspiel The Medium. Darin bekommen wir einen Vorgeschmack darauf, wie die Parallelwelten, Rätsel und Gegner funktionieren. The Medium erscheint am 28. Januar exklusiv für die Next-Gen-Konsole Xbox Series X/S und den PC und landet außerdem direkt im Game Pass.