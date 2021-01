The Medium fängt gut an und wird dann immer besser - Testvideo zum Next Gen-Horror auf PC und Xbox Series X | S

von Ann-Kathrin Kuhls,

27.01.2021 15:00 Uhr

The Medium ist das erste Horrorspiel der Entwickler vom Bloober Team, das neben dem PC nur für die neue Konsolengeneration erscheint. Unter anderem, weil eines der Hauptfeatures, die dualen, gleichzeitig existierenden Welten, auf den "alten" Konsolen wie PS4 oder Xbox One nicht funktionieren würde. Und auch insgesamt profitiert Medium vom Technik-Upgrade: Grafik, Setting und Sounddesign verweben sich zu einer dichten, geheimnisvollen und mitunter wirklich gruseligen Atmosphäre, die man erlebt haben muss.

Aber während so eine Doppelwelt schön anzuschauen ist, braucht ein Horrorspiel mehr, um zu fesseln. Wie sieht es in The Medium mit der Story aus? Bleibt die Handlung über die Dauer der Kampagne spannend, oder geht den Geistern nach der Hälfte die nicht vorhandene Luft aus? Spannend war im Vorfeld auch, ob die Rätsel in ihrer Komplexität über Basis-Schalterpuzzle hinaus gehen. All das und mehr haben wir für euch auf PC und Xbox Series X getestet, das Ergebnis seht ihr hier.



