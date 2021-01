The Medium: Neuer Trailer zum Psycho-Horror stellt einzigartige Spielmechaniken vor

20.01.2021 09:50 Uhr

Im neuen Spiel der Macher von Blair Witch und Layers of Fear schlüpft ihr in die Rolle eines Mediums. Ihr seid von Visionen geplagt und kommunziert neben der realen auch noch mit der Geister-Welt. Der Clou dabei: Via Splitscreen steuert ihr die Protagonistin Marianne in beiden Welten gleichzeitig. Das ganze untermalt von Musik aus der Feder von Akira Yamaoka, der schon die Soundtracks für die frühe Silent-Hill-Reihe komponierte.

The Medium erscheint am 28. Januar exklusiv für PC und Xbox Series X/S.