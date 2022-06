The Midnight Club - Neue Horror-Serie vom Spuk in Hill House-Macher zeigt ersten Trailer

07.06.2022 14:50 Uhr

Erinnert ihr euch an die Horror-Netflix-Serien Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor und Midnight Mass? Die drei Kurz-Serien mit jeweils einer Staffel wurden von einem gewissen Mike Flanagan Regie geführt.

Mit The Midnight Club erscheint die nächste Horror-Serie des Regisseurs. Diese basiert auf dem gleichnamigen Buch von Christopher Pike. Dabei handelt es sich um eine Gruppe Jugendlicher, die sich jede Nacht gegenseitig Gruselgeschichten erzählen – und dabei wohl selbst auf übernatürliche Dinge stoßen. Ein bisschen geduldig müssen wir aber noch sein, die Serie erscheint erst am 07. Oktober.