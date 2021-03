The Outer Worlds: Neuer Trailer stimmt musikalisch auf das letzte Abenteuer ein

19.03.2021 15:30 Uhr

Mit Murder on Eridanos ist mittlerweile der zweite DLC für The Outer Worlds erschienen - und damit ist die Geschichte des SciFi-Rollenspiels tatsächlich zu Ende erzählt: Denn das Addon ist das letzte, welches Entwickler Obsidian Entertainment für The Outer Worlds ins Rennen schickt. Was euch darin erwartet, erfahrt ihr in der Spielvorstellung zu Murder on Eridanos unseres New-Vegas-Fans Valentin, der das Hauptspiel schon als die beste Singleplayer-Alternative zu Fallout bezeichnete.