The Outlast Trials: Teaser kündigt neuen Koop-Ableger der gefeierten Horror-Reihe an

15.06.2020 14:05 Uhr

Der neue Ableger der Horrorreihe Outlast wurde mit einem Teaser-Trailer auf der PC Game Show vorgestellt. Dieser trägt den Titel The Outlast Trials und soll im Gegensatz zu den beiden Vorgängern ein Koop-Multiplayer werden, in dem man sich gemeinsam unterschiedlichen Herausforderungen stellen muss. Dabei werden die Spieler laut Entwickler Red Barrels vor "moralisch knifflige Entscheidungen" gestellt.



Nach dem kurzen Abstecher an die frische Luft in Outlast 2 kehren die Spieler in The Outlast Trials wieder zurück in die beengten Gänge einer Anstalt. Die Geschehnisse spielen während des Kalten Krieges. Unschuldige fallen in die Hände der Murkoff Corporation und werden zu Opfern von Gehirnwäsche und Manipulation.



Ein genaues Release-Datum ist aktuell noch nicht bekannt. Das Spiel soll laut Teaser irgendwann 2021 erscheinen.