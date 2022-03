The Planet Crafter: Das Terraforming-Survivalspiel kommt noch diesen Monat

05.03.2022 19:14 Uhr

Na, wenn das mal kein kompakter Teaser-Trailer ist. Nur 27 Sekunden lang präsentiert Miju Games seinen neuesten Surival-Titel, der bereits am 24. März 2022 in den Early-Access starten soll. Dabei wirkt der erste Ausblick darauf ein wenig wie eine buntere Version von No Man's Sky mit einer Prise Minecraft. Tatsächlich gab es bereits eine spielbare Demo zu Planet Crafter, an der ihr euch bereits probieren konntet. Im März soll die Early-Access-Version des Survival-Spiels dann mit drei neuen Gebie