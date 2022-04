The Stanley Parable Ultra Deluxe: Das geniale Meta-Spiel hat einen Releasetermin im Video

02.04.2022 16:41 Uhr

Aus 2019 wurde 2022: Die Rede ist vom Release der Ultra Deluxe Version von The Stanley Parable. Die erweiterte Version des fast schon Indie-Klassikers aus 2013 ist seit einiger Zeit in Entwicklung, ist aber jetzt wirklich kurz vor der Fertigstellung.

Wie die Entwickler selbst im Trailer bekanntgeben, erfolgt die Veröffentlichung am 27. April 2022 für den PC und für sämtliche aktuellen Konsolen, sprich PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Und was erwartet euch in der Ultra Deluxe Version?

Nun, laut den Entwicklern gibt es neue Inhalte, neue Entscheidungen und jede Menge frische Geheimnisse. Dabei bleibt eines Gleich: Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle des Büroangestellten Stanley und zugleich auch nicht. Wieso und weshalb, müsst ihr aber schon selbst herausfinden.