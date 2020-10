The Survivalists: Launch-Trailer zum Indie-Hit The Escapists ist da

11.10.2020 15:32 Uhr

Am 9. Oktober 2020 ist The Survivalists erschienen. Das Sandbox-Spiel ist der geistige Nachfolger von The Escapists und stammt vom selben Entwickler-Studio Team 17. Der Launch-Trailer zeigt, wie das Überleben in der gefährlichen Pixelwelt klappt.

Ihr landet auf einer prozedural generierten Insel mit verschiedenen Biomen. Dort müsst ihr euch ein Lager bauen, Rohstoffe sammeln, Werkzeuge craften, was man in Survival-Spielen eben so macht. Eine Besonderheit sind die zähmbaren Affen, die ihr findet: Ihr könnt ihnen beibringen, euch Arbeit abzunehmen. The Survivalists bietet auch einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler, ihr könnt die Welt dann gemeinsam erkunden.

Auf Steam kostet das Spiel rund 25 Euro. Derzeit sind die Nutzer-Reviews ausgeglichen. Das Spiel soll zwar Spaß machen, aber noch zu wenige Herausforderungen und Inhalt bieten. Falls ihr euch erstmal einen kostenlosen Eindruck verschaffen wollt: Auf der Shopseite findet ihr eine Demo, die auch den Multiplayer enthält.