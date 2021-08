The Wandering Village - In diesem stimmungsvollen Aufbauspiel hat eure Stadt Beine!

14.08.2021 17:24 Uhr

Die Welt von The Wandering Village hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Denn der ganze Planet wird von mysteriösen Sporen kontaminiert, die leider hochgiftig sind. Die Bewohner wissen nicht mehr, wo sie noch Schutz suchen sollen.

Da kommt die riesige Kreatur doch wie gerufen, die sich bereitwillig darauf einlässt, die Überlebenden auf ihrem naturierten Rücken wohnen zu lassen. Ihr seid ein Anführer, der dafür sorgen muss, dass die Menschen sich eine neue Heimat auf dem Sechsbeiner aufbauen.

Im Prinzip funktioniert The Wandering Village wie ein klassisches Aufbauspiel. Ihr errichtet immer weitere Gebäude, baut Ressourcen ab und sorgt dafür, dass eure Bewohner zufrieden sind. Bei all euren Aktivitäten dürft ihr aber zwei wichtige Sachen nie außer Acht lassen: Ihr müsst die Beziehung zur Kreatur pflegen und sie gesund halten, damit sie weiter in Richtung einer neuen Heimat stapft. Außerdem durchwandert ihr im Spielverlauf mehrere Biome, die es erforderlich machen, dass ihr eure Siedlung unter Zeitdruck an die neuen klimatischen Bedingungen anpasst.

Mehr zu The Wandering Village erfahrt ihr in unserer Vorschau. Ein Releasedatum ist derzeit noch nicht bekannt, ihr könnt das Spiel aber auf Steam auf die Wunschliste setzen.