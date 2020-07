The Wind Road - Launch-Trailer zum chinesischen Action-Rollenspiel mit beeindruckender Grafik

03.07.2020 10:52 Uhr

The Wind Road ist ein Action-Rollenspiel aus China, das am 10. Juli für PC erscheint. Auch ein Release für Xbox One ist geplant. Das Szenario dreht sich um eine fiktive Version der bekannten Seidenstraße, einer wichtigen Handelsroute. Die wird regelmäßig von Barbaren überfallen. Die zu stoppen fällt unserem Helden aus Aufgabe zu, nachdem er zufällig Kontakt mit einer mächtigen Schrift hatte.

Die verleiht ihm im Kampf besondere Fähigkeiten. Gefechte finden ähnlich wie in Sekiro im Nahkampf statt, wobei ihr Schwerter oder eure Fäuste nutzt, ausweicht, blockt, kontert und mehr. Dabei müsst ihr Ausdauer und euer Qi im Auge behalten, das als Grundlage für spezielle Aktionen dient. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Techniken zu meistern.

Im Spiel existieren auch Passagen, die euch zum berittenen Bogenschützen werden lassen. Zudem spielen Crafting, das Verbessern eurer Ausrüstung und auch Rätsel und Erkunden eine wichtige Rolle. Obwohl The Wind Road keine Triple-A-Produktion ist, macht die Spielwelt optisch ordentlich etwas her. Zum Release existieren Text und Sprache nur als chinesische Fassung, englische Texte werden aber nachgeliefert.

