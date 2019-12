The Witcher auf Netflix - Review: Ist die Serie so genial wie die Spiele?

von Maurice Weber,

20.12.2019 09:10 Uhr

Die Witcher-Serie auf Netflix ist endlich da - aber ist sie auch so genial wie die Spiele? Maurice dröselt in seiner spoilerfreien Kritik auf, was die Serie für Spielefans zu bieten hat und wie gut sie Leuten gefallen dürfte, die mit dem Hexer bislang nichts am Hut hatten, aber nach Game of Thrones dringend eine neue Fantasy-Serie brauchen.

