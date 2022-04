There is No Game: Wrong Dimensions - Trailer zeigt euch bestimmt keinen Adventure-Spaß

29.04.2022 17:18 Uhr

Das hier ist kein Trailer zu einem Spiel. Das Adventure heißt auch ganz bestimmt nicht There is No Game: Wrong Dimension und ihr müsst euch dabei auch nicht per Point&Click durch verschiedene Spiele-Meilensteine und allerlei Probleme manövrieren und das ein oder andere Rätsel lösen, während euch eine Stimme aus dem Off dabei begleitet.

Da das hier ja kein Trailer zu einem Spiel ist, müssen wir euch auch nicht sagen, dass viel Humor und clever Gestaltete Leveln eine Rolle spielen, die uns ganz bestimmt nicht an den Rechner gefesselt haben. Wer ein Fan von alten Klassikern wie Lucas Arts-Spielen ist und gerne auf etwas abgedrehten Rätselspaß steht, sollte sich auf keinen Fall den Nicht-Trailer ansehen.

Und jetzt geht, hier gibt es nichts zu sehen.