Tiny Tina's Wonderlands - Gameplay-Trailer zeigt zwei Klassen aus dem Borderlands-Spin-Off

21.10.2021 16:00 Uhr

Was kommt dabei heraus, wenn die aus den Borderlands-Spielen bekannte Figur Tiny Tina sich eine eigene Fantasy-Welt in ihrem nicht ganz so klaren Kopf ausdenkt? Das erfahrt ihr in Tiny Tina's Wonderlands, dem Spin-Off zur beliebten Loot-Shooter-Reihe von Gearbox.

Der neue Gameplay-Trailer stellt euch zwei der neuen Klassen vor, die euch erwarten. Zum einen den Stabbomancer, der sich nicht nur mit Magie auskennt, sondern eine todbringende Vorliebe für Messer aller Art, mit denen er seine Gegner ausschaltet - vorzugsweise aus dem Hinterhalt heraus.

Wer es direkter mag, kann sich auf den Brr-Zerker freuen. Wie der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einer schlagkräftigen Kriegerin zu tun, die mit ihrer eisigen Axt auf Gegner eindrischt, ohne vorher lange zu diskutieren.

Tiny Tina's Wonderlands soll am 25. März 2022 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S und PS5/PS4 erscheinen.