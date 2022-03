Tiny Tina's Wonderlands: Seht jetzt 20 Minuten Gameplay aus dem Fantasy-Borderlands

02.03.2022 11:35 Uhr

Tiny Tina's Wonderlands ist ein Ableger der Borderlands-Reihe, der sich von einer Erweiterung von Borderlands 2 inspirieren lässt. Statt in die Wildnis von Alien-Planeten verschlägt es uns dieses Mal in eine Fantasy-Welt, die an klassische Pen & Paper Spiele angelehnt ist. Spielerisch bleibt aber viel gleich, es handelt sich nach wie vor um einen Loot-Shooter mit einer riesigen Auswahl an Waffen und verschiedenen Charakteren.

Wie das dann in der Praxis aussieht, zeigen die Entwickler jetzt mit einem 20-minütigen Gameplay-Video. Das zeigt eine Questreihe aus dem optionalen Gebiet Mount Claw, in der wir dem schrecklichen Drachengott Vorcanar entgegentreten. Mehr über das Spiel erfahrt ihr auch in unserer Preview.

Tiny Tina's Wonderlands erscheint im 25. März 2022 für den PC und alle aktuellen Konsolen. Wer das Spiel im Auge behalten will, kann es bereits auf die Steam-Wunschliste setzen.