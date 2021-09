Toem Trailer: Im humorvollen Abenteuer zückt ihr Kamera statt Waffe

08.09.2021 12:02 Uhr

Toem ist ein genauso knuffiges Fotografie-Spiel wie Pokémon Snap, verzichtet aber natürlich auf die Taschenmonster. Stattdessen trefft ihr niedliche Tiere und ulkige Männchen in einer Schwarz-Weiß-Welt, um dort Fotoaufträge zu erledigen, Rätsel zu lösen und die schönsten Schnappschüsse anzufertigen. Toem erscheint am 17. September für PC, PS5 und Nintendo Switch. Mehr kleine aber feine Spiele, die diesen Monat erscheinen, findet ihr in unseren Geheimtipps.