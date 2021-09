Top 20 Best-Seller - die erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten

von Natascha Becker,

21.09.2021 17:44 Uhr

Wusstet ihr, dass die Dragon Ball Spiele über 6,7 Milliarden Dollar eingespielt haben? Und die Serie es damit trotzdem noch nicht mal in die Top 20 der erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten geschafft hat? Und Fifa, trotz jährlicher Veröffentlichung, nicht mal in die Top 5? Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, welche Spiele-Serien es an die Spitze des Verkaufsolymps geschafft haben, haben wir hier direkt die 20 erfolgreichsten Franchises nach Verkaufszahlen für euch.

Plus: Wie funktioniert die Meisterwerk-Formel?

Zumindest soweit sich das öffentlich nachvollziehen lässt. Publisher und Entwickler geben nämlich nicht immer konkrete und aktuelle Zahlen raus und so müssen wir auf Quellen wie Wikipedia zurückgreifen. Die Zahlen könnten also im Detail nicht immer ganz genau sein, eine Idee von den Größenordnungen in denen sich diese Marken bewegen, vermitteln sie aber allemal.

00:50 - NBA 2K

01:51 - eFootball

02:56 - Resident Evil

03:50 - The Legend of Zelda

04:54 - Star Wars

05:51 - Madden NFL

06:44 - Sonic the Hedgehog

07:21 - Need for Speed

07:48 - Assassin’s Creed

08:25 - Final Fantasy

09:09 - Minecraft

10:06 - The Sims

10:56 - LEGO

11:36 - Wii

12:16 - FIFA

13:07 - Grand Theft Auto

14:03 - Pokémon

15:18 - Call of Duty

16:16 - Tetris

17:05 - Mario

Plus: Malen nach Zahlen - Die Ubisoft-Formel

Wie viele der Spiele habt ihr selbst gespielt? Schreibt es uns in die Kommentare!