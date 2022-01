Total War: Warhammer 3: Sechs Minuten Gameplay mit der Armee von Kislev

31.01.2022 18:41 Uhr

Nur noch etwas mehr als zwei Wochen, dann steht Total War: Warhammer 3 vor der Tür. Wem es schon in den strategischen Fingern juckt, der kann zumindest ein wenig die Wartezeit mit dem neuen Gameplay-Video überbrücken.

Darin nimmt euch Entwickler Creative Assembly mit auf einen kurzen Einblick in Total War: Warhammer 3 aus Sicht der Fraktion der Kislev. Die setzen auf dem Schlachtfeld vor allem auf Eismagie, hier in Form der legendären Kommandantin Tzarin Katarin, und Kavallerie. Das Problem der Kislev? Die Fraktion ist gespalten und Katarin muss sich in dem gezeigten Gameplay gegen ihren Konkurrenten Kostaltyn zur Wehr setzen.

Das über sechs Minuten lange Gameplay-Video zeigt dabei einerseits die Echtzeit-Schlachten und wirft andererseits auch einen Blick auf die Kampagnenkarte. Noch mehr zu den Fraktionen von Total War: Warhammer 3 und ihren Stärken und Schwächen findet ihr übrigens in unserer großen Übersicht.