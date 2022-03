Trail Out im Trailer: Sieht aus als wäre das gute alte Flatout 2 zurück!

20.03.2022 15:14 Uhr

Im neuen Trailer zu Trail Out werden sich Fans von Explosionen und herumfliegendem Altmetall direkt zu Hause fühlen. Denn nicht nur der Name gleicht der altbekannten Spieleserie Flatout, sondern auch die Rennen, bei denen die Erstplatzierung schon fast in den Hintergrund rückt. Apropos Rennen: Es scheint als gäbe es auch in Trail Out wieder die guten alten Destruction Derbys, in denen es nur darum geht zu überleben und die anderen Fahrer mit spektakulären Crashes fahrunfähig zu machen.

Trail Out scheint das Erstlingswerk des Entwicklerteams Good Boys zu sein, welches von Crytivo herausgegeben wird. Auch der Publisher hat bisher eher kleine Titel betreut, weshalb es umso spannender ist, was Entwickler und Publisher aus ihrem ersten großen Spiel machen. Trail Out wird aller Wahrscheinlichkeit nach im zweiten Quartal 2022 für PC und Nintendo Switch veröffentlicht.