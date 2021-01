Trailer beweist: Doom und seine Dämonen sind brutal süß in Fall Guys

09.01.2021 12:02 Uhr

Es ist eine ebenso unwahrscheinliche wie geniale Kombination: Doom stattet Fall Guys einen Besuch ab! Und zwar in Form von neuen Skins, die in diesem Trailer erstmals vorgestellt werden. Das Motto lautet „Trip and Stumble“ (in Anlehnung an „Rip and Tear“).

Und man muss einfach zugeben: Der Slayer (und sogar die Dämonen) sind einfach BRUTAL süß. Wer hätte gedacht, dass Heavy Metal und die drollige Welt von Fall Guys so gut zusammenpassen? Die tollpatschige Version des Slayers und seiner Monster-Kollegen gibt es ab 12. Januar.