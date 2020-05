Trailer: Dirt 5 erinnert mit buntem Anstrich an Forza Horizon 4

07.05.2020 17:45 Uhr

Es wird bunt in Dirt 5! Der fünfte Arcade-Ableger der altehrwürdigen Colin-McRae-Serie wagt einen Ausflug in farbigere Gefilde, wie der erste Vorstellungs-Trailer vom Live-Event Inside Xbox zeigt. Wir sehen den Rennzirkus in leuchtenden Farben, wie sie Rennspiel-Fans eher aus der Forza-Horizon-Serie gewohnt sind.