Trailer enthüllt: Nach Arma 3 kommt nicht Arma 4, sondern Arma Reforger!

17.05.2022 19:14 Uhr

Arma Reforger wurde enthüllt - und auch schon veröffentlicht! Der neue Ableger der bekannten Milsim-Reihe kehrt mit einer neuen Engine namens "Enfusion" und dem Kalter-Krieg-Setting von Operation Flashpoint (später bekannt als Arma: Cold War Assault) zurück und ist ab sofort bei Steam im Early Access und auf Xbox Series X und S im Game Preview verfügbar.

Das Video zeigt die allerersten Ingame-Szenen aus der Open-World-Sandbox, die auf über 150 Quadratkilometern genug Fläche für groß angelegte Gefechte zwischen den USA und Russland bieten soll. Neben Multiplayer-Schlachten steht der Mod-Support ganz klar im Vordergrund, denn auf Basis von Reforger soll mithilfe der Community später Arms 4 entstehen.

Was es mit dem neuen Titel ganz genau auf sich hat, für wen sich der Preis von 30 Euro lohnen könnte und warum Bohemia nicht einfach Arma 4 auf den Markt bringt - all das lest ihr in unserer Preview zu Arma Reforger.