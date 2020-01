Trailer-Rotation - Ausblick auf PS5-Gameplay & die besten Spiele-Videos der Woche

von Christian Fritz Schneider,

26.01.2020 20:04 Uhr

In der Trailer-Rotation zeigt euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider spannende Trailer zu aktuellen und kommenden Spielen und liefert begleitende Infos zu den Games. In dieser Folge stehen eher Spiele abseits des Blockbuster-Mainstreams im Fokus. Under anderem dabei sind Nioh 2, Disintegration, Lost Words und Godfall.

- Test-Artikel zu Commandos 2 HD Remaster

- Das lange Video zu Frostpunk: The Last Autumn

- Der komplette Fan-Trailer zu Squadron 42