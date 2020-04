Trailer-Rotation - Die wichtigsten Videos zu neuen Spielen

von Christian Fritz Schneider,

12.04.2020 22:01 Uhr

In der Trailer-Rotation zeigt euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider spannende Trailer zu aktuellen und kommenden Spielen und liefert begleitende Infos zu den Games.

Mit dabei ist in dieser Folge unter anderem The Invitation, Grounded, Population Zero. Auch zu Aquanox: Deep Descent, das neue Saints Row 3 Remaster und der erste DLC zu Journey to the Savage Planet namens Hot Garbage gibt es Videos. Auch The Last Campfire, Fallout 76 und 1971: Project Heliosis sind dabei. Und natürlich darf auch nicht SnowRunner nicht fehlen.

Weiterführende Links:

- Die Patch-Notes zu No Man's Sky 2.4

- Angespielt-Fazit zu Fallout 76: Wastelanders

- 11 Minuten Gameplay aus 1971: Project Heliosis