Trailer-Rotation - Diese Rollenspiel-Videos müsst ihr sehen

von Christian Fritz Schneider,

12.01.2020 18:32 Uhr

Bislang hatten wir die Trailer-Rotation nur als Zusammenfassung auf unserem YouTube-Kanal, doch ab jetzt kommt das Video auch jedes Wochenende auf die Webseiten.

In der Trailer-Rotation zeigt euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider spannende Trailer zu aktuellen und kommenden Spielen und liefert begleitende Infos zu den Games. In dieser Folge dreht sich der Großteil der Videos und Trailer um Rollenspiele oder Spiele, die starke Rollenspiel-Elemente bieten. Mit dabei ist unter anderem The Surge 2, eine tolle Mod für Morrowind und das Action-Rollenspiel Wolcen: Lords of Mayhem.

