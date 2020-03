Trailer-Rotation - Mit neuen Shootern, Rollenspielen und Weltraum-Action

von Christian Fritz Schneider,

29.03.2020 23:55 Uhr

In der Trailer-Rotation zeigt euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider spannende Trailer zu aktuellen und kommenden Spielen und liefert begleitende Infos zu den Games.

Mit dabei ist neben X4: Foundations mit dem neuen Addon Split Vendetta auch Bright Memory Infinite, Xenoblade Chronicles in der Definitive Edition und Torchlight 3. Außerdem darf natürlich auch SnowRunner nicht fehlen. Zudem hat es der Trailer des WW1-Shooters Beyond the Wire und das erste Video zum Horror-Shooter Quantum Error in die Trailer-Rotation geschafft. Gameplay gibt es auch vom Panzer Dragoon Remake und von Rogue Company zu sehen, dem neuen Multiplayer-Shooter der Hi-Rez Studios. Und dann haben wir noch Control mit dem neuen DLC und dem neuen Update ins Video aufgenommen.

Weiterführende Links:

- X4: Split Vendetta im GameTube-Livestream

- Alpha-Anmeldung für Rogue Company

- Vorschau-Video zu The Riftbreaker