Trailer-Rotation - Neue Spiele, neue Termine und viel neues Gameplay

von Christian Fritz Schneider,

09.02.2020 20:31 Uhr

In der Trailer-Rotation zeigt euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider spannende Trailer zu aktuellen und kommenden Spielen und liefert begleitende Infos zu den Games.

Mit dabei ist diesmal der Nachfolger zu Agony, das neue Spiel der Macher von Mutant Year Zero und das First-Person-Adventure Someday You'll return. Außerdem gibt es unter anderem Neuigkeiten zu Below, Children of Morta, Chernobylite, Shelter 3, Hellpoint und Star Citizen und Soul Axiom Rebooted.

