Trailer-Rotation - So gut sieht Spiele-Grafik bald aus!

von Christian Fritz Schneider,

28.03.2021 21:36 Uhr

In der Trailer-Rotation zeigt euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider spannende Trailer zu aktuellen und kommenden Spielen und liefert begleitende Infos zu den Games. Mit dabei: Neues Gameplay aus Biomutant, Kena: Bridge of Spirits, ein Render-Trailer zu Gamedec und mehr Spielszenen aus The Ascent. Auch von Lord of the Rings: Gollum, Atomic Heart und Thymesia gibt es neues Ingame-Material. Völlig neu ist Death's Door, Loot River und die Weltraum-Action Haunted Space. Auch Arctic Awakening wurde diese Woche erst angekündigt. ARMA 3: Global Mobilization - Cold War Germany zeigt dafür Krieg zwischen der DDR und der BRD in Version 1.3. Und auch Generation Zero dreht 2021 nochmal richtig auf! Zum Schluss gibt es auch langes Gameplay aus Sherlock Holmes: Chapter One und einen kleinen Blick auf die Grafikdetails von Stalker 2.