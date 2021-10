Trailer zeigt: Im Schwertkampf-Spiel Die by the Blade bedeutet ein Fehler den Tod

02.10.2021 19:42 Uhr

In Die by the Blade entscheidet ein Treffer über Sieg und Niederlage, über Leben und Tod. Genau genommen steht bei dem neuen Spiel von Kwalee, Grindstone und Triple Hill Interactive der strategie Schwertkampf im Fokus, der in tödlichen One-Hit-Kills resultiert. Das bedeutet, dass ihr mit einem komplexen Kampfsystem eurem Gegner blitzschnell das Lichtchen auspustet - oder eben selbst das Zeitliche segnet.

Die by the Blade stellt euch insgesamt sieben verschiedene Spielfiguren zur Auswahl, die ihr für Multiplayer-Modi wie Tournament, Online-Ranglisten und Co. individualisieren könnt. Der Stil von Die by the Blade ist dabei offensichtlich von der Samuraipunk-Ästhetik geprägt - also Cyberpunk mit einem fernöstlichen Anstrich.

Die by the Blade soll 2022 für OC, Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es derzeit noch nicht. Falls ihr euch schon jetzt Spielen eines ähnlichen Genres widmen wollt, dann werft ihr am besten einen Blick auf unsere Liste der 40 besten Cyberpunk-Titel, die ihr 2021 spielen könnt.