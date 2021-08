Trailer zu Aeon Must Die! kündigt nach der gewaltigen Kontroverse einen Release 2021 an

18.08.2021 13:29 Uhr

Nach langer Zeit der Ungewissheit, wie es mit dem Projekt weitergehen würde, zeigt sich Aeon Must Die! Mit einem neuen Gameplay-Trailer und verspricht einen Release für 2021.

Der Mix aus Sci-Fi-Fantasy, Rollenspiel und 2D-Brawler mit dem einzigartigen Look scheint also nach wie vor für einen Launch auf PC, Switch, PS4 und Xbox One auf Kurs zu sein.

Im Sommer 2020 war um den Titel eine große Debatte entbrannt, nachdem Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegenüber der Leitung des Entwicklerstudios und den Publisher Focus erhoben hatten.

GameStar hatte daraufhin in einer Reportage aufgedeckt, dass zwölf der Entwickler monatelang unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen litten. In dem Artikel lest ihr, wie diese Menschen nun nicht nur um das Spiel, sondern auch um Wiedergutmachung und ihre berufliche Existenz kämpfen.