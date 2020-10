Trailer zu Apex Legends: Season 7 bringt neue Map, erstes Fahrzeug & Steam-Release

30.10.2020 17:05 Uhr

Apex Legends startet am 4. November 2020 in die Season 7 und fährt dabei die ganz großen Geschütze auf. Im Trailer bekommt ihr einen ersten Vorgeschmack auf die neuen spielbaren Inhalte. Wir fassen hier die wichtigsten Eckpunkte auf einen Blick zusammen:

Neue Map: Olympus ist eine komplett neue Karte für Apex Legends. Auf dieser fliegenden Stadt kämpft ihr in an der Oberfläche in üppigen Parks und schicken Wohnhäusern, im inneren erwarten euch Tunnel und industrielle Anlagen.

Erstes Fahrzeug: Mit dem schwebenden Trident-Fahrzeug kommt ihr schneller von A nach B. Das Hovercraft kann euer ganzes Squad befördern und ist zudem noch bewaffnet.

Neuer Held: Die neue Legende Horizon ist eine brillante Astrophysikerin, die aus einem schwarzen Loch entkommen ist. Jetzt manipuliert sie die Schwerkraft mit ihren neu gewonnen Fähigkeiten.

Steam-Release: Mit dem Launch von Season 7 geht auch der Launch auf Steam einher. Apex Legends unterstützt auch Crossplay zwischen Steam und der EA Desktop App (vormals Origin).