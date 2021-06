Trailer zu Encased - Das taktische Endzeit-Rollenspiel spielt in den alternativen 1970ern

10.06.2021 21:00 Uhr

Unter einer Kuppel liegt die Technologie, die die Menschheit Jahrhunderte in die Zukunft katapultieren könnte. Doch es gibt einen Haken - wer "The Dome" betritt, bleibt darunter gefangen. Das ist das Setting von Encased, einem Taktik-Rollenspiel, das an die klassischen Fallouts erinnert und in einer alternativen Zeitlinie in den 70ern spielt.