Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

14.03.2021 17:00 Uhr

Das neue Spiel der Macher von A Way Out steht kurz vor dem Release. Im Koop-Abenteuer It Takes Two verwandelt sich das Ehepaar Cody und May in Puppen und müssen zusammen ihre kaputte Beziehung retten. Als Spieler erlebt ihr das Abenteuer grundsätzlich nur gemeinsam im Splitscreen, bei dem ihr euch jederzeit spielerisch ergänzen müsst.

Entwickler Josef Fares verspricht für It Takes Two zahlreiche abwechslungsreiche Schauplätze und eine herzliche Story über Beziehungen und deren Schwierigkeiten. Das Koop-Spiel erscheint am 25. März für PC, PlayStation 4, Xbox One und die beiden Next-Gen-Konsolen.