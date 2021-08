Trailer zu Rainbow Six Siege: Neues Event ist die Überleitung zu R6 Extraction

03.08.2021 18:27 Uhr

In Rainbow Six: Siege findet vom 3. bis 24. August 2021 ein neues Event statt. Alles dreht sich um ein rätselhaftes Ereignis, dass sich auf der Botschaft-Map ereignet hat. Ein fremdartiger Bewuchs hat sich auf dem Dach gebildet, im Inneren passieren seltsame Dinge. Wie sich herausstellt, breitet sich eine außerirdische Lebensform auf der Erde aus, welcher ihr nun als Spezialeinheit REACT entgegentretet.

Das Event bildet den thematischen Übergang zum neuen Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction, der nach mehrfacher Verschiebung nun im Januar 2022 erscheint. Ein ähnliches Event hatte Ubisoft mit Rainbow Six: Outbreak bereits 2018 erprobt, als noch nichts von den Plänen für Extraction bekannt war.

Wie sich der neue Koop-Shooter spielt, haben wir in unserer Vorschau zu Rainbow Six: Extraction für euch herausgefunden. Wir erlebten einen Shooter, der stellenweise an die gute alte Zeit mit Left 4 Dead erinnert, es aber in der Shooter-Landschaft der Gegenwart schwer haben könnte.