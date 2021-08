Trailer zu Rainbow Six Siege stellt die neue Heldin Osa in Operation Crystal Guard vor

18.08.2021 08:30 Uhr

Osa verstärkt ab sofort auf dem Testserver die Angreifer in Rainbow Six: Siege. Im Trailer stellt Ubisoft die Fähigkeiten des neuen Charakters vor und bespricht außerdem die Balance-Änderungen, die in der neuen Season Crystal Guard auf Spieler zukommen.

In unserem separaten Artikel erklären wir, mit welchen Skills Osa in Rainbow Six: Siege die Offensive verstärkt.