Trailer zu Superhot: MCD macht euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt

10.07.2020 00:41 Uhr

Nach über drei Jahren im Early-Access erscheint Superhot: Mind Control Delete am 16. Juli 2020 für den PC und kurz darauf für die Playstation 4 und Xbox One. Der Entwickler macht euch zudem ein recht einzigartiges Angebot: Wer den Vorgänger noch vor Release kauft, bekommt das neueste Werk einfach geschenkt. Mehr zu dem wieso und warum erfahrt ihr in unserer News.