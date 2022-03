Trailer zu Warhammer 40K ist so stimmungsvoll, dass wir wünschten, er wäre für ein Spiel

13.03.2022 10:49 Uhr

Wieder einmal zeigen die Macher von Warhammer 40.000, dass sie sich auf atmosphärische Render-Videos bestens verstehen, die die Stimmung der düsteren Zukunftsvision des 41 Jahrtausends einfangen. Aber auch Action können die Filmemacher gut: Der Cinematic-Trailer zur neuen Edition sorgte bereits 2020 für Gänsehaut und Schlachtenatmosphäre!

Diesmal zeigt der Clip namens „Armoring of a Space Marine“, wie ein Kämpfer vom Orden der Ultramarines in einem zeremoniellen Ritual des Imperiums seine Rüstung angelegt bekommt. Dabei wird auf jedes noch so kleine Detail geachtet, um die Ästhetik von Warhammer 40K einzufangen.

Leider gilt auch diesmal: Der Trailer kündigt kein neues Spiel an, sondern will Werbung für das Tabletop machen. Trotzdem sollen 40K-Fans an PCs und Konsolen nicht verzagen, denn es stehen bereits folgende Titel in den Startlöchern:

Chaos Gate Daemonhunters: Ein Taktikspiel im Stil von XCOM, in dem ihr den Orden der Grey Knights gegen den Chaosgott Nurgle in die Schlacht führt. Release: 5. Mai 2022.

Space Marine 2: Nachfolger zum hochgelobten Third-Person-Actionspiel. Diesmal erhebt ihr Bolter & Kettenschwert nicht gegen Orks, sondern eine Invasion der Tyraniden. Release: unbekannt.