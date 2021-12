Trek to Yomi - Das Samurai-Abenteuer zeigt sich im fantastischen Gameplay-Trailer

13.12.2021 17:54 Uhr

Trek to Yomi könnte sich vor allem an diejenigen richten, die noch mehr Samurai-Action nach Spielen wie Ghost of Tsushima möchten.

Denn wie der neue Gameplay-Trailer zu dem Action-Sidescroller zeigt, wissen die Entwickler, wie sie das Setting einzufangen haben. Ihr folgt dem Samurai Hiroki auf seinem Rachefeldzug durch das alte Japan. Dafür seht ihr das Geschehen aus einer 2,5D-Ansicht und müsst in den Kämpfen durch Reaktionen den Angriffen ausweichen oder diese mit einem Gegenangriff reflektieren. Zudem sind im Trailer auch schon kleinere Schalter-Rätsel zu erkennen, die die Action etwas auflockern.

Das Spiel erscheint im Frühjahr 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Zudem wird es direkt am ersten Tag im Xbox Game Pass erscheinen.