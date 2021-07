Tribes of Midgard - Loot, Crafting, Basenbau - Das erwartet euch im Koop-Spiel

09.07.2021 12:45 Uhr

Das Gameplay von Tribes of Midgard erinnert an eine Mischung aus Diablo und Don't Starve. In diesem Koop-Survival-Action-Rollenspiel könnt ihr mit bis zu neun weiteren Spielern gemeinsam die Welt vor der drohenden Ragnarök retten. Dabei müsst ihr nicht nur haufenweise nordische Sagenkreaturen wie Eisriesen umhauen, auch Crafting, Basenbau und das Sammeln von Materialen spielt eine große Rolle.