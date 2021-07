Tropico 6 ab jetzt im Game Pass und mehr - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

09.07.2021 16:41 Uhr

Zuverlässig wie die Bahn ... nein, die Maurer ... nein, die ... irgendwas was halt sehr zuverlässig ist kommen auch diese Woche wieder die Neu & Gratis-Games, die Show, in der wir euch die Highlights der vergangenen Woche, die Releases der kommenden Woche und die Spiele präsentieren, die ihr am Wochenende geschenkt bekommt, gratis ausprobieren könnt oder im Rahmen eines Abos erhaltet.

Plus: Monster Hunter als Rollenspiel - Kann das funktionieren?

Sowohl für PCler als auch für Konsoleros ist dieser Woche der ein oder andere Hit gratis mit dabei. Im Xbox Game Pass ist jetzt zum Beispiel Tropico 6 enthalten und wer bereits eine PlayStation 5 hat, kann sich über PlayStation Plus direkt zum Launch die Next-Gen-Version von A Plague Tale: Innocence sichern. Außerdem gibt es auch wieder zwei Spiele bei Epic geschenkt und auf Steam dürft ihr auch ein bisschen was ausprobieren.

Alle Gratis-Games für den PC zum mitschreiben und anklicken gibt es im Artikel.