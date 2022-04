TV-Serien zu Spielen - 13 Umsetzung starten bald

von Jonas Gössling, Natascha Becker,

08.04.2022 16:03 Uhr

2022 und darüber hinaus erwarten uns nicht nur neue Kinofilme zu bekannten Spiele-Marken, es wird auch neue Serien auf Streaming-Diensten wie Amazon Prime, Netflix oder Sky geben. Was euch da in den nächsten Monaten und Jahren erwartet, fassen wir in diesem Video zusammen. Mit dabei sind Serien zu Mass Effect, Fallout und jeder Menge Spiele von Ubisoft.

Während wir hier jedoch nur einen Blick in die Zukunft liefern, haben sich die Kollegen Michael Graf, Maurice Weber und Marco Risch im Podcast die Frage gestellt, warum Serien zu Spielen überhaupt nötig und vielleicht sogar eine gute Idee sind.