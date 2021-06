Twelve Minutes - Neuer Trailer kündigt Release noch dieses Jahr an

13.06.2021 21:22 Uhr

Twelve Minutes ist ein interaktiver Thriller, bei dem ein junger Mann in einer Zeitschleife gefangen ist. Er erlebt immer wieder dieselben zwölf Minuten, in denen ein Polizist in seine Wohnung eindringt und ihn, sowie seine Ehefrau eines Mordes beschuldigt und tötet. Ihr müsst nun versuchen diesem grausamen Schicksal und der damit verbundenen Zeitschleife zu entkommen.

Im neusten Trailer wurde bis auf das Releasedatum nicht viel Neues gezeigt. Twelve Minutes erscheint am 19.08.2021. Mehr Infos lest ihr in unserer Preview zu Twelve Minutes.