Ubisoft Forward: Trailer zeigt die Spiele, die ihr im September sehen werdet

02.09.2020 03:58 Uhr

Am 10. September 2020 hält Ubisoft eine weitere digitale Messe ab, um euch kommende Updates für ihre bisherigen Spiele zu zeigen, sowie komplett neue Titel vorzustellen. In einem Trailer gibt euch das Studio einen ersten Überblick über die Titel, die ihr sehen werdet. Mehr zur Ubisoft Forward im September 2020 findet ihr in unserer News.