Ubisoft hat sich bei Assassin's Creed total verlaufen!

von Julius Busch,

28.04.2021 13:30 Uhr

Assassin’s Creed ist eine unglaublich erfolgreiche Open-World-Marke. Allein der jüngste Serienteil Valhalla, hat sich zum Release gleich 1,7 Millionen Mal verkauft. Das war der beste Verkaufsstart den die Reihe je hatte.

Die Marke ist also so wichtig wie noch nie für Ubisoft. Gleichzeitig ist Assassin’s Creed ein großes Problem für den französischen Publisher. Denn über die Jahre haben sich Erwartungen etabliert, die die Reihe aus Sicht vieler Spieler oft gar nicht mehr erfüllt.

Wir sehen das beispielsweise an euren Kommentaren unter unserem letzten Video zu Assassin’s Creed Valhalla. In den Kommentaren wurde oft gefragt: Was hat der neue Wikinger-Ableger eigentlich noch mit dem ursprünglichen Assassin’s Creed zu tun?

Und genau diese Frage ist das große Problem von Assassin’s Creed, mit dem wir uns in diesem Video beschäftigen.