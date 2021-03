Ubisoft, macht bitte dieses Star-Wars-Spiel!

von Michael Obermeier, Fabiano Uslenghi,

13.03.2021 13:15 Uhr

Ubisoft Massive, die Entwickler von The Division 2 arbeiten an einem Open-World-Star-Wars-Spiel. Aber an was für einem? Michael Obermeier hat eine ziemlich genaue Vorstellung was er am liebsten hätte und zeigt euch im Video sein Konzept zu Star Wars: Outlaws.

Sein Kollege Fabiano Uslenghi hat dagegen eine ganze andere Meinung. In seiner Kolumne fordert er: »Ubisofts Star-Wars-Open-World darf kein Mandalorian-Spiel werden!«

Wie seht ihr das? Teilt ihr Michis Wunsch nach einem Mandalorianer-Kopfgeldjäger-Spiel oder habt ihr eine noch viel bessere Idee? Dann ab damit in die Kommentare!