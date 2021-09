Uncharted endlich auch auf dem PC: Trailer zur Legacy of Thieves Collection

10.09.2021 07:46 Uhr

Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy erscheinen Anfang 2022 endlich auch für den PC! Neben der Remastered-Version für Playstation 5 wurde ebenfalls eine Portierung für den heimischen Rechner angekündigt. Damit kommen PC-Spieler nach Horizon: Zero Dawn und Death Stranding also endlich auch in den Genuß weiterer (ehemals) Sony-exklusiver Titel. Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection wird sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store verfügbar sein.

Ein exaktes Release-Datum gibt es derzeit nicht. Ebenso ist nicht bekannt, welche grafischen und spielerischen Verbesserungen genau umgesetzt werden. Alle Infos zur Uncharted: Legacy of Thieves Collection könnt ihr in unserem separaten Artikel zu dem Thema nachlesen.